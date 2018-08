Aichelberg Zusammenstoß vor der Autobahn

Aichelberg / SDMG

An der Autobahnauffahrt in Aichelberg sind am Mittwoch zwei Autos zusammen gestoßen, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Der Unfall ereignete sich nach ersten Informationen der Süddeutschen Mediengesellschaft (SDMG) am Mittwoch gegen 13.35 Uhr auf der Weilheimerstraße in Aichelberg. Ein PKW, der von Weilheim kommend auf die Autobahn in Richtung münchen auffahren wollte, übersah einen anderen Wagen, der hinter einem LKW fuhr und kollidierte mit diesem. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt. Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, weil die Autobahnauffahrt gesperrt wurde.

Infos folgen