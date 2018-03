Göppingen / SWP

Gegen 16 Uhr arbeiteten am Dienstag zwei Männer mit einer fahrenden Arbeitsbühne in der Göppinger Pappelallee. Gleichzeitig war ein Mercedes in der Straße unterwegs. Als die 53-jährige Fahrerin die Arbeitsbühne überholen wollte, stieß sie mit dem Heck zusammen. Es gibt unterschiedliche Aussagen darüber, wie es zu dem Unfall kam. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter Telefon (07161) 632360 entgegen. Am Mercedes entstand ein Schaden von ungefähr 3000 Euro, die Bühne wurde nicht beschädigt.