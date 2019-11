Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hat einen Ford Mondeo mehrere Meter mitgezogen bevor er weitergefahren ist.

Zu dem Zusammenstoß zwischen dem unbekannten Fahrzeug und dem Ford Mondeo kam es am Freitag im Zeitraum von 7 bis 16 Uhr. Nach den bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Göppingen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Sattelzug handeln. Der war die Lange Straße in Heiningen Orts einwärts gefahren und nach rechts in die Breite Straße abgebogen.

Dabei streifte er den am Fahrbahnrand geparkten Ford. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Göppingen unter Telefon (07161) 632360 zu melden.