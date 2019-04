Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstag in Eislingen. Ein 50-Jähriger missachtete eine rote Ampel.

Der 50-Jährige fuhr mit seinem Ford gegen 20.45 Uhr auf der Westtangente und kam aus Richtung der B10. An der Kreuzung Stuttgarter-/Ulmer Straße hatte seine Ampel rot. In der Stuttgarter Straße stand ein 70-Jähriger. Seine Ampel zeigte grün und der BMW-Fahrer fuhr los. Der Ford-Fahrer übersah die rote Ampel. In der Folge stießen beideFahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 16.000 Euro.