Am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1214 bei Aichelberg. Dort kam es an der Ausfahrt der A8 zu einem Vorfahrtsunfall. Eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es kam zu Verkehrsbehinderungen

