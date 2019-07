Drei junge Männer haben in Eislingen in der Nacht auf Samstag einen Zigarettenautomat gesprengt und leergeräumt. Anwohner hatten sie dabei beobachtet. Die Polizei sucht jetzt die Täter.

In der Nacht zum Samstag, gegen 2:30 Uhr, haben drei noch unbekannte Personen in der Staufeneckstraße in Eislingen einen Zigarettenautomaten gesprengt. Der Automat war an einer Gaststätte angebrachten. Zigaretten und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe haben die Diebe mitgenommen. Anwohner hatten den Knall gehört und konnten die Täter beobachten:

Personenbeschreibung: Wie sahen die Täter aus?

Die drei jungen Männer werden wie folgt beschrieben: Sie sind zwischen 16 und 18 Jahren alt, etwa 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet. Zwei trugen einen Kapuzenpullover, der dritte Täter hatte eine blaue Tasche mit weißer Aufschrift dabei.

Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bittet das Polizeirevier Eislingen unter (07161) 85 10 abzugeben.

Bereits im Jahr 2017 hatten Unbekannte mehrere Zigarettenautomaten in der Gegend gesprengt.

