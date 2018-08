Eislingen Zigaretten aus Geschäft gestohlen

Eislingen / SWP

Aus einem Geschäft in Eislingen wurden am Wochenende Tabakwaren gestohlen. Der Einbruch wurde am Montag kurz nach halb 6 entdeckt. Ein Unbekannter hatte das Oberlicht eines Geschäfts in der Bahnhofstraße aufgehebelt und war eingestiegen. Aus dem Kiosk stahl der Unbekannte Tabakwaren. Das genaue Diebesgut muss noch ermittelt werden. Der Schaden an dem Oberlicht beträgt etwa 500 Euro, an der Einrichtung etwa 2000 Euro. Die Polizei in Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise an Tel. (07161) 8510.