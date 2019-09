Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht auf Montag in einen Imbiss in der Geislinger Neuwiesenstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelte der Einbrecher eine Tür auf. Im Inneren fand er Getränkedosen und eine Kasse. Mit dieser Beute flüchtete er unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 100 Euro. Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon (07331) 9 32 70.