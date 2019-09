In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in Weiler in ein Haus eingestiegen. Laut Polizei hatten die Täter das Fenster des Gebäudes im Franzosenweg aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Sie suchten in sämtlichen Räumen nach Brauchbarem. Ob die Täter Beute machten, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft auf rund 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben: Telefon (07331) 9 32 70.