Einbrecher haben am Samstag ein Einfamilienhaus in der Degginger Schönblickstraße heimgesucht. Laut Polizei durchwühlten sie auf der Suche nach Bargeld das gesamte Haus. Bei ihrem Beutezug nahmen sie einen Tresor mit. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Einbruchs außer Haus und kamen am frühen Abend zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise ab den Mittagsstunden den Abtransport des Tresors beobachtet haben: Telefon (07331) 9 32 70.