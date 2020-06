Gleich mehrere Verkehrsverstöße hat ein Rollerfahrer am Freitagabend in Geislingen begangen. Wie die Polizei berichtet, fiel der Motorroller einem Zeugen gegen 21.30 Uhr auf dem Radweg von Kuchen nach Geislingen auf. An dem Fahrzeug war kein ein Kennzeichen montiert, zudem hätte der Fahrer dort garnicht fahren dürfen. Kurze Zeit später bemerkte ein weiterer Zeuge den gleichen Roller an der Neuwiesenkreuzung in Geislingen. Dort hatte der Fahrer die Kreuzung bei Rotlicht überquert. Als der Zeuge ihn zur Rede stellen wollte, überfuhr der wiederum trotz Rotlicht die Kreuzung am Sternplatz und flüchtete in Richtung Springstraße. Das letzte Mal war das Zweirad im Bereich der Sportplätze des SC Geislingen zu sehen. Der Rollerfahrer wird als etwa 18 Jahre alter Mann. südländischer Typ, etwa 1,75 metre groß, beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und ein blaues T-Shirt. Er hatte einen schwarzen Helm auf. Das Polizeirevier Geislingen ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen werden gebeten, sich beim Revier Geislingen zu melden: Telefon (07331)