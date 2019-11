Am Montag gegen 9 Uhr erlitt ein 33-jähriger Radler bei einem Unfall in Göppingen leichte Verletzungen, als eine 55-Jährige mit ihrem Skoda aus einem Parkhaus in der Willi-Bleicher-Straße fuhr. Zur gleichen Zeit war der 33-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, und der Radfahrer stürzte.

Unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang

Der Rettungsdienst brachte den Mann mit eher leichteren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Sie sucht unter Telefon (07335) 96260 nach Zeugen, da die die Beteiligen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen wenige hundert Euro.