Unbekannte klauten zwischen Mittwoch und Donnerstag in Göppingen einen Roller.

Zwischen Mittwoch und Donnerstag war der Roller in der Schurwaldstraße geparkt. Unbekannte nahmen ihn mit. Am Donnerstag entdeckte eine Zeugin den Roller in einem Feld im Bereich der Wangener Straße. Der Roller war in einem nicht mehr fahrbereiten Zustand. Die Diebe hatten ihre Zerstörungswut an ihm ausgelassen und ihn stark beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die Täter.