Geislingen / Swp

Die Polizei stoppte am Mittwoch in Geislingen einen Roller ohne gültige Versicherung. Ein 29-Jähriger fuhr mit dem Roller um 6.30 Uhr in der Eberhardstraße, wo den Polizisten das blaue und für 2019 nicht mehr gültige Kennzeichen auffiel. Der Mann wird angezeigt.