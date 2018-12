Geislingen Wunderkerzen lösen Brand auf Spielplatz aus

Geislingen / SWP

Unbekannte haben Freitagnacht auf dem Spielplatz hinter der Geislinger Martinskirche, am Georg-Elser-Platz, mit Wunderkerzen ein Klettergerüst in Brand gesteckt. Laut Polizei gerieten gegen 22.45 Uhr durch das Abbrennen zahlreicher Wunderkerzen Hackschnitzel auf dem Boden in Brand. Die Flammen griffen auf das Klettergerüst über.

Passanten entdeckten den Brand und alarmierten die Feuerwehr, die das Feuer rasch löschen konnte. Lediglich ein paar Bretter im unteren Bereich wurden beschädigt; der Schaden liegt bei zirka 100 Euro. Laut Pressestelle des Polizeipräsidiums Ulm musste das Klettergerüst nicht abgesperrt werden. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen.