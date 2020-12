im Landkreis Göppingen 25 Unfälle, bei denen zwei Menschen verletzt wurden. Schneefall und glatte Straßen sorgten Insgesamt registrierte das Polizeipräsidium Ulm am Dienstag, bei denen zwei Menschen verletzt wurden. Schneefall und glatte Straßen sorgten in ganz Baden-Württemberg für Unfälle und Stau

Schnee 2020 Räumen, schippen, kratzen: So erlebt der Landkreis Göppingen den Winteranfang Bilderstrecke öffnen

Zu den besonders unfallträchtigen Strecken zählte die A8 zwischen Stuttgart und Ulm. Das wirkte sich auch auf die B10 aus, wo insbesondere im Raum Geislingen der Verkehr stockte.

Schnee und Glatteis: Wo kam es am Dienstag zu Unfällen im Kreis Göppingen?

Geislingen/Türkheim

Bad Ditzenbach/Wiesensteig

Bad Überkingen

Aichelberg

Hohenstadt

Gruibingen

Ebersbach

Faurndau

Hattenhofen

Wangen

Börtlingen

Adelberg

Zu einigen der Unfälle gab die Polizei am Nachmittag Näheres bekannt: Der erste Unfall im Kreisgebiet wurde gegen 2.30 Uhr auf der Türkheimer Steige gemeldet. Mehrmals krachte es wegen Behinderungen durch Schneefall und Schneeverwehungen auf der Autobahn 8 bei Aichelberg. Gegen 5 Uhr kam ein Autofahrer bei Hattenhofen alleinbeteiligt von der Straße ab. Das Auto überschlug sich, eigenen Angaben zufolge blieb der Fahrer unverletzt.

15-Jährige in Ebersbach von Auto angefahren

Kurz nach 7 Uhr fuhr eine 34-Jährige an einem Zebrastreifen in Ebersbach eine 15-Jährige an. Die Autofahrerin war in der Büchenbronner Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Sie sah die Jugendliche beim Queren der Straße und bremste. Da die Frau auf glatter Straße zu schnell fuhr, konnte sie nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste die 15-Jährige. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.