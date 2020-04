Brandstiftung vermutet die Polizei hinter einem Waldbrand in Bad Überkingen. „Ein Unbekannter entzündete vermutlich ein Feuer am Freitag bei Bad Überkingen“, berichtete sie am Samstag. In der Mitteilung wiesen die Beamten darauf hin, dass die Ursache des Brands aber noch nicht geklärt ist. Nach den Angaben der Polizei hatte ein Zeuge am Freitag kurz nach 21.15 Uhr den Notruf gewählt, nachdem ihm ein verdächtiger Lichtschein im Wald aufgefallen war. Als die Feuerwehr an der Wittinger Steige eintraf, stellte sie fest, dass der Boden auf einer Fläche von etwa 1500 Quadratmeter brannte. Die Männer löschten das Feuer. Dem Mediendienst „7aktuell“ zufolge sollen sie bei der Bekämpfung des Brands Probleme gehabt haben, die Wasserversorgung sicherzustellen. Um die Möglichkeit von weiteren Brandherden auszuräumen, schickte die Polizei Freitagnacht einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera in die Luft, der das Gebiet absuchte. Die Beamten in Geislingen ermitteln in dem Fall und bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich mit ihnen unter der Telefonnummer (07331) 93270 in Verbindung zu setzen.