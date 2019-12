Kurz nach 22 Uhr bemerkte eine Streife der Polizei an der Steinenkircher Steige bei Böhmenkirch ein Auto. Das war offenbar gegen den Randstein gerutscht und dann liegen geblieben. An dem Pkw waren keine Reifen montiert, die für den Winter geeignet sind.

Unfall mit zwei Pkw in Merklingen

In Merklingen kam gegen 19.30 Uhr ein VW auf der glatten Fahrbahn der Hauptstraße nach links. Er rutschte in einen Ford. Dessen Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.

Gegen 20 Uhr rutschte ein Auto in Nellingen gegen eine Gartenmauer an der Türkheimer Straße. Trotz des Schadens an der Mauer flüchtete der Verursacher. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter (0731) 18 80.