Am Wochenende verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Bürocontainer auf der Sammelstelle in Ebersbach und stahl Geld. Der Polizei zufolge hinterließ er einen Schaden von mehreren hundert Euro. In den Container war der Einbrecher gelangt, indem er eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte. Die Polizei prüft mögliche Verbindungen zu ähnlichen Vorfällen in jüngster Zeit im Kreis.

Einbrüche Kreis Göppingen Bargeld bei Müllplätzen gestohlen Kreis Göppingen