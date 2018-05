Eislingen / SWP

Die Polizei in Eislingen sucht Zeugen zu einem Unfall an der Nordverbindung nach Göppingen. An der Ampelanlage zur Weingartenstraße waren am Montagmittag gegen 17.30 Uhr zwei Fahrzeuge zusammengeprallt. Dabei entstand ein Schaden von 7000 Euro. Beide Beteiligten gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Hinweise an Telefon (07161) 8510.