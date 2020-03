Da sich am Samstagabend ein Mann um eine Bekannte sorgte, rief er gegen 20 Uhr bei der Polizei an. Er berichtete von einer Nachricht seiner Bekannten, in welcher sie geschrieben hatte, dass sie von ihrem Lebensgefährten geschlagen worden sei. Er konnte seine Bekannte telefonisch nicht erreichen und verständigte deshalb die Polizei.



Diese stellte vor Ort dann fest, dass der Lebensgefährte Sportschütze und im Besitz von Waffen war. Daher musste der Mann seine Wohnung verlassen und wurde vorläufig festgenommen. In der Wohnung befand sich noch die Frau, welche leicht verletzt war. Sie und ihr Lebensgefährte hätten sich gestritten und gegenseitig angegriffen und geschlagen.



Knapp zwei Dutzend Waffen gefunden



Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten mehr Waffen, als der 53-Jährige hätte besitzen dürfen. Acht Schusswaffen waren in seiner Waffenbesitzkarte eingetragen. Gefunden hat die Polizei jedoch elf Gewehre, drei Pistolen und Revolver, zwei Luftgewehre, drei Schreckschusspistolen, vier Jagdmesser und größere Mengen Munition. Alle Waffen wurden von der Polizei beschlagnahmt, da an der Zuverlässigkeit des Mannes gezweifelt wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, und es gilt die Frage zu klären, weshalb der Mann so viele Waffen bei sich in der Wohnung hatte.