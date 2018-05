Geislingen / SWP

Ein am Montag gegen 12.15 Uhr in der Eybstraße vor dem Albmarkt geparkter VW wurde angefahren. Dabei wurde die hintere Stoßstange eingedellt und verschoben. Der Schaden von 1.500 Euro wurde gegen 14 Uhr entdeckt. Hinweise bitte an die Polizei in Geislingen unter Telefon (07331) 93270.