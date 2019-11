Rund 13 Monate dauert es, bis die Vollintegration in den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) greift. Der Landkreis startet eine Marketing-Kampagne, um die „neue Verkehrswelt“ vorzubereiten, wie es in der Pressemitteilung heißt. Mit einer Kampagne sollen die neuen Angebote bis zum Start der VVS-Vollintegration am 1. Januar 2021 aufbereitet werden. Auf Initiative von Landrat Edgar Wolff beteiligt sich die Wirtschaft im Landkreis mit rund 200.000 Euro am Marketing-Konzept. Die Maßnahmen sollen im Frühjahr nächsten Jahres anlaufen.

Image-Trailer und Social-Media-Marketing

Geplant sind laut Pressebericht ein bei der Stuttgarter Film-Manufaktur in Auftrag gegebener Image-Trailer und zielgruppenorientiertes Marketing im Social Media-Bereich. „Wir möchten die Vorteile des VVS-Beitritts für die Menschen konkret werden lassen“, berichtet Jörg-Michael Wienecke, Amtsleiter Mobilität und Verkehrsinfrastruktur im Göppinger Landratsamt. Der Kreistag hatte am 1. Februar die Entscheidung zum Vollbeitritt des Landkreises getroffen. Wie das Landratsamt mitteilt, hatte gerade aus der Wirtschaft die Forderung bestanden, den Standort durch die Mitgliedschaft im VVS zu stärken.

Bis zu 50 Prozent Preisvorteil

Die neue Tarifstruktur, durch die es im Kreis Göppingen künftig nur noch vier Tarifringe geben wird, soll Vorteile für die Fahrgäste bringen. Ziel sind auch Preisvorteile, zum Teil bis zu 50 Prozent. Darüber hinaus erfolge eine bessere Einbindung in den Gesamtverkehr der Region Stuttgart.