Rechberghausen Vorfahrt missachtet - Vier Personen verletzt

Rechberghausen / swp

Am Donnerstag wurden bei einem Unfall bei Rechberghausen vier Personen leicht verletzt.

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein Mercedes von Rechberghausen in Richtung Birenbach, teilt die Polizei mit. An der Einmündung bog er nach links in Richtung Adelberg ab. Ihm kam ein Audi entgegen. Den übersah der 38-Jährige. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen.

Die vier Insassen des Audi, im Alter zwischen 22 und 46 Jahren, wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.