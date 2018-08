Donzdorf / SWP

Am Dienstag krachten zwei Autos bei Donzdorf ineinander. Um kurz nach 12 Uhr war ein VW auf der Siedlungstraße in Winzingen unterwegs. Die 55-jährige Fahrerin überquerte die Christentalstraße. Dort war zur gleichen Zeit ein Audi unterwegs, der Vorfahrt hatte. Die beiden Autos prallten zusammen, dabei wurde eine 57-jährige Mitfahrerin im Audi leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzte. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf 4000 Euro.