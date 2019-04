Themen in diesem Artikel VW

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Unfall bei Rechberghausen. Ein 19-Jähriger wurde verletzt.

Gegen 16 Uhr fuhr ein 71-jähriger VW-Fahrer auf der B297 in Richtung Wäschebeuren. An einer Kreuzung bog er nach links in Richtung Adelberg ab. Ein 19-Jähriger kam mit seinem VW entgegen. Er hatte Vorfahrt, aber der 71-Jährige übersah das Auto. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Rettungskräfte behandelten ihn. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren auch im Einsatz. Sie kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.