Heiningen / SWP

Beim Einfahren in den Dürnauer Weg in Heiningen ist am Montagmittag gegen 13.30 Uhr eine 66-jährige Polo-Fahrerin zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten und war dort mit einem entgegenkommenden BMW zusammengeprallt.

Dabei entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Beide Fahrzeuge mussten in eine Werkstatt abgeschleppt werden.