Lorch Vier Verletzte bei Unfall

Lorch / SWP

Vier Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend um kurz nach 20 Uhr ereignete. Eine 18-jährige Mini-Fahrerin übersah nach Polizeiangaben an der Einmündung Ziegelwaldstraße zur Kreisstraße Richtung Wäschenbeuren, den Hyundai eines 79-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitten alle vier Insassen des Hyundai leichte Verletzungen. Die Unfallverursacherin gab an, dass am Hyundai der Blinker gesetzt war und sie deshalb abgebogen sei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (07171) 3580 entgegen.