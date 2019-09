Ein Lkw mit Anhänger, der zur Firma Zeller und Gmelin unterwegs war, sorgte gestern gegen 6.30 Uhr für einen mehrstündigen Stromausfall in Eislingen. Aufgrund falscher Angaben seines Navis war der Lkw-Fahrer in der Wilhelmstraße gelandet. Beim Versuch, dort zu wenden, fuhr er mit dem Anhänger einen Stromverteilerkasten an der Ecke Heinrich-Kleist-Straße an.

Stauferwerk behebt Stromausfall

Ein Trupp des Stauferwerks sei sofort ausgerückt berichtet Geschäftsführer Christian Gropp. Das Problem sei gewesen, dass der Lkw Öle und Fette geladen hatte und der Anhänger durch die Karambolage direkt mit der stromführenden Schiene in Kontakt war. Gropp: „Einfach gesprochen, der Anhänger stand unter Strom.“ Deshalb habe man die Stromversorgung für 16 Haushalte ausschalten müssen. Ein Kranwagen hat den Anhänger beiseite geschafft. Erst dann konnten die Monteure des Stauferwerks mit den Reparaturarbeiten beginnen. Um 10.25 Uhr waren wieder alle Haushalte mit Strom versorgt. Der Verteilerkasten wurde erneuert.

