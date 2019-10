„Ich wollte von dem Kerle gar nichts“, beteuerte der 44-jährige Mann aufgeregt. Dennoch hatte er einem mutmaßlichen Drogenhändler nach Lage der Dinge ein Messer in den Hals gerammt - aus Notwehr, wie er sagt. Versuchter Mord sagt die Staatsanwaltschaft, weshalb sich der Angeklagte jetzt vor dem Schwurgericht in Ulm verantworten muss.

An Wolfgang Tresenreiter, dem Vorsitzenden Richter und seinen Landgerichtskollegen ist es nun zu ergründen, was sich in jener Aprilnacht diesen Jahres in einem Zimmer oberhalb einer Eislinger Bar abgespielt hat. Nach bisherigem Kenntnisstand der Anklage soll es nach einem gemeinsamen Kneipenbesuch zu einem Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der Angeklagte plötzlich das Messer gezückt und zugestoßen haben soll.

Drogen, Schulden, Erniedrigungen

Im Gegensatz zu manchen anderen Angeklagten war der gebürtige Kirchheimer bereit vor Gericht auszusagen, was ihm die Gelegenheit gab, die Dinge aus seiner Sicht richtig zu stellen, nämlich so, wie sie sich tatsächlich abgespielt hätten. Was eine lange Vorgeschichte hatte, die mit Drogen, Schulden und Erniedrigungen zu tun hatten. Und möglicherweise sogar mit einem Kindheitstrauma, worüber der bestellte Sachverständige im weiteren Verlauf des Verfahrens vermutlich noch näher eingehen wird.

Viel Alkohol und kein Geld

Obwohl er bereits reichlich Alkohol intus hatte und pleite war, suchte der 44-Jährige, wie er erzählte, an diesem Abend noch eine Bar auf, in der Hoffnung, ein Bier aufschreiben lassen zu dürfen. Was einem Bekannten, der das mitbekommen hatte, zu einer jener abfälligen Bemerkungen veranlasste, mit denen er den 44-Jährigen offenbar regelmäßig bedachte: „Der Assi hat mal wieder kein Geld.“ Offenbar hatte er dem Angeklagten nicht verziehen, dass der einst Amphetamine von ihm bezogen, aber nie bezahlt hatte.

Beleidigungen vor der Tat

Der Schuldner wiederum war der ständigen Beleidigungen der Güteklasse „Penner“ oder „Stricher“, die er seit Jahren habe über sich ergehen lassen, überdrüssig. Bereits „zigmal“ habe er ihn gebeten, das doch bleiben zu lassen. „Er ist ein gütiger Kerle, doch sobald er Alkohol hat, wird er schlecht und zieht alles ins Lächerliche“, bedauerte der Angeklagte, dass auch sein neuerlicher Vorschlag zu Güte ausgeschlagen worden sei. „Ich wollte ihm die Hand reichen und Friede haben.“

Drogenkonsum im Zimmer über der Kneipe

Dennoch sei man im Beisein eines dritten Mannes noch in das Zimmer des späteren Verletzten gegangen, um sich eine Nase Kokain zu gönnen. Dabei sei der Streit dann weitergegangen und schließlich eskaliert. Der 44-Jährige habe seinem Kontrahenten ein Messer vorgehalten und gesagt, dass er die „Schnauze voll“ habe von den ewigen Beleidigungen und er endlich damit aufhören solle. „Warum haben Sie ihm das Messer vorgehalten“, wollte Richter Tresenreiter wissen. „Weil ich meine Ruhe haben wollte“, erklärte der Angeklagte. „Ich habe ihn nicht bedroht, ich wollte nur ernst genommen werden.“

Dealer und Kampfsportler

Was den mutmaßlichen Dealer und Kampfsportler offenbar nicht beeindruckt hat, der gesagt haben soll, dass er keine Angst vor ihm habe. Dann habe er den 44-Jährigen angegriffen. Zuerst soll er eine Hand gepackt und ihm gegen die Brust geschlagen haben, bevor er mit kreisförmigen Schlagtechniken auf ihn losgegangen sei. Er habe sich vor den Schlägen nur schützen wollen, beteuerte der Angeklagte, und bei dem Handgemenge habe er seinen Kontrahenten wohl mit dem Messer verletzt. Dann sei er selbst durch einen Faustschlag zu Boden gegangen und dann vom Verletzten aus der Wohnung geschmissen worden.

Vom Notarzt gerettet

Der wiederum hatte Glück im Unglück, zumal durch den Stich die Lunge perforiert wurde und er mit einer Thoraxdrainage in die Klinik eingeliefert werden musste. „Ohne rasche medizinische Versorgung hätte er das nicht überlebt“, machte die Staatsanwältin deutlich. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt. Neben 13 Zeugen werden auch ein Rechtsmediziner und ein psychiatrischer Gutachter gehört.

Das könnte dich auch interessieren: