Ein Mann mit einem grauen Bart und längeren grauen Haaren hat offenbar versucht, in ein Geschäft in der Grabenstraße in Göppingen einzubrechen.

Wie die Polizei berichtet, hielt sich eine Zeugin gegen 14.30 Uhr in einem Nebenraum des Geschäfts auf. Sie schaute durch ein Dachfenster und entdeckte einen Unbekannten auf dem Dach des Gebäudes. Dieser ging zu einem weiteren Dachfenster und öffnete dies unter Gewalteinwirkung. Als der Mann die Zeugin bemerkte, schloss er das Fenster und verschwand wieder.

Laut Polizei hatte die Frau zunächst gedacht, dass der Mann ein Handwerker sei. Später stellte sich allerdings heraus, dass der Eigentümer keine Handwerker beauftragt hatte. Nun vermutet die Polizei, dass der Mann ein Einbrecher war. Er trug ein dunkles T-Shirt. Ob am Fenster ein Sachschaden entstand, ist noch unklar.