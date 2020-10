Am Samstag gegen 1.45 Uhr wurde eine Bar in der Ulmer Straße kontrolliert. Zuvor war bei der Polizei eine Anzeige wegen Ruhestörung eingegangen. Die Beamten stellten fest, dass sich zwölf Personen in der Gaststätte aufhielten. Davon waren acht mit Tanzen beschäftigt. Keine der stehenden Personen trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Der Gastwirt konnte kein Datenblatt mit den Kundennamen vorlegen. Die Ruhe wurde wiederhergestellt, die Verstöße gegen die Hygienevorschriften werden angezeigt.

