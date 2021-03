Der Kreis Göppingen will noch diese Woche die Hausärzte bei der Verabreichung von Impfstoff gegen das Coronavirus mit einbinden. „Bis zu 3000 zusätzliche Impfungen von aktuell nach den Paragrafen 2 und 3 der Corona-Impfverordnung impfberechtigten Patientinnen und Patienten werden so in dieser Woche in den teilnehmenden Hausarztpraxen durchgeführt werden“, stellte das Landratsamt am Montag in Aussicht. Neben der Gabe von Wirkstoff in Praxen werde Mittel gegen das Virus weiterhin im Kreisimpfzentrum an über 80-Jährige verabreicht und die Warteliste des Landes abgearbeitet.

Die Beteiligung der Hausärzte soll dazu beitragen, die alarmierende Entwicklung im Kreis zu bremsen. „Aufgrund der kontinuierlich steigenden Infektionszahlen haben sich alle Akteure der Pandemiebekämpfung für eine solche Aktion ausgesprochen“, teilte die Behörde mit. Über das vergangene Wochenende habe der Kreis alles Notwendige mit dem Sozialministerium in Stuttgart sowie mit der Kassenärztlichen Vereinigung besprochen. Die Erlaubnis für die Einbindung der Hausärzte liege inzwischen vor, sodass es diese Woche losgehen kann. Der Kreis überholt dank dieser Ausnahme den Bund, der erst nach Ostern Hausarztpraxen auf breiter Front beim Impfen beteiligen will.

Die zusätzlichen Dosen will der Kreis aus dem Kontingent an Dosen bereitstellen, das während des vorübergehenden Impfstopps in der vergangenen Woche nicht verbraucht wurde. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte die Verabreichung des Mittels vom Hersteller Astrazeneca am Montag aussetzen lassen, bis die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) sich ein Urteil gebildet hatte zu auffälligen schweren Nebenwirkungen.

Dank der Mithilfe von Hausärzten hofft der Kreis verlorene Zeit wieder gutzumachen und dem Anstieg der Infektionszahlen Einhalt zu gebieten. „Die Entwicklung des Infektionsgeschehens bereitet uns allen große Sorge. Jeder einzelne Beitrag zur Pandemiebekämpfung, und insbesondere diese Sonderimpfaktion, ist vor diesem Hintergrund besonders wichtig“, sagt Edgar Wolff. „Die Bereitschaft zur Mitwirkung bei den Impfungen ist in der Hausärzteschaft sehr hoch, deshalb freue ich mich, dass der Landkreis diesen modellhaften Weg gewählt hat“, zitiert das Göppinger Landratsamt den Vorsitzenden der Kreisärzteschaft, Frank Genske, am Montag in einer Pressemitteilung.

Der Landrat hatte sich Kritik eingehandelt, nachdem er trotz steigender Inzidenz die Öffnung des Einzelhandels vor zwei Wochen erlaubte. Wolff begründete die Entscheidung damals damit, dass es „kein diffuses Ausbruchsgeschehen“ im Kreis gebe. Doch wegen sprunghaft steigender Neuinfektionen musste er nach wenigen Tagen wieder die Schließung von allen Geschäften im Kreis anordnen.

Edgar Wolff setzt neben der „Sonderimpfaktion“ und dem regulären Impfen auf Tests: „Die Kommunen haben in der letzten Zeit hier ihre Bemühungen enorm verstärkt, um ein möglichst wohnortnahes Testangebot bereitzustellen.“ Für diese Anstrengungen sei er den Städten und Gemeinden dankbar. Schüler in Göppingen können sich seit Montag mit einer Einverständniserklärung der Eltern zwei Mal in der Woche kostenlos testen lassen.

Mancherorts sollen einige Kinder und Jugendliche das Angebot aber nicht wahrnehmen, weil sie im Falle eines positiven Tests nicht in einem schlechten Licht vor ihren Mitschülern erscheinen wollen. Auch die seit Montag geltenden Maskenpflicht an Grundschulen ruft mitunter Kritik hervor, da das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes die Teilnahme am Unterricht erschwere.