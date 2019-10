Seit dem frühen Mittwochmorgen wird die 16-jährige Ronja M. aus Vöhringen im Landkreis Rottweil vermisst. Sie hat sich in der Nacht unbemerkt aus dem Elternhaus geschlichen. Wie die Polizei berichtet, haben Zeugen das gesuchte Mädchen in den Barbarossa-Thermen in Göppingen gesehen. Sie war in Begleitung mehrerer Personen, darunter auch Kinder.

Hinweise zu Ronja M.

braune, nackenlange Haare

etwa 1,75 Meter groß

trägt ein Nasenpiercing

Hinweise an die Polizei unter Tel.(07441) 536 0.

