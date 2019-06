Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Mercedes schwer verletzt worden.

Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall bei Amstetten schwer verletzt worden. Der Jugendliche kollidierte laut Polizei gegen 19.15 Uhr auf dem Verbindungsweg bei Amstetten-Dorf Richtung Reutti in einer Rechtskurve mit dem Mercedes eines 47-Jährigen und erlitt so schwere Verletzungen, dass ein Rettungshubschrauber alarmiert werden musste. Gesamtschaden: rund 16 000 Euro. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen ermittelt.