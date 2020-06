Am Dienstagvormittag nahm die Polizei den Schwerlastverkehr auf der A8 bei Gruibingen ins Visier. Im Rahmen der mehrstündigen Kontrolle entdeckten die Polizisten zahlreiche Verstöße. Ein Sattelzug war mit Gefahrgut beladen und ohne ordnungsgemäße Sicherung der Ladung unterwegs.

Zwei Fahrer von Kleintransportern hielten sich nicht an die Lenk- und Ruhezeiten. Bei der Aufzeichnung in einem der Fahrzeuge stellten die Beamten fest, dass der Fahrer bereitssaß. Er musste eine Zwangspause einlegen. Darüber hinaus befand sich sein Fahrzeug in einem schlechten Zustand. Bremsen, Bereifung und Beleuchtung wiesen erhebliche Mängel auf. Die Weiterfahrt wurde untersagt.