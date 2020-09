Am Freitag gegen 15.55 Uhr ein 50-Jähriger mit seinem Chrysler von Eybach in Richtung Geislingen. Da auf dem Anhänger geladener Bauschutt nicht gesichert war, wurde ein Teil der Ladung durch den Fahrtwind aufgewirbelt und fiel auf die Fahrbahn. Eine direkt dahinter fahrende 48-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, worauf ihr Citroen beschädigt wurde. Die Frau konnte den Mann kurze Zeit später anhalten und ihn auf die verlorene Ladung sowie ihren Schaden aufmerksam machen. Die Polizei schätzt ihn auf rund 300 Euro. Weitere Geschädigte können sich bei Revier in Geislingen unter Telefon (07331) 93 270 melden.