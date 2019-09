Die Polizei hat am Dienstag bei Böhmenkirch, Hohenstaufen und Heidenheim Motorradfahrer zu Kontrollen herausgewunken. Zwischen 15 und 22 Uhr nahmen die Beamten des Polizeipräsidiums Ulm insgesamt 69 Maschinen in Augenschein. Dabei stellten sie an neun der 69 Fahrzeuge Verstöße fest. Dreimal war laut Polizeibericht ein Hinterreifen abgefahren. An einer Harley waren zu kleine Spiegel ohne Zulassung verbaut. Zwei weitere Zweiräder waren nur mit einem Rückspiegel unterwegs. Die Fahrer müssen mit Anzeigen oder einer Verwarnung rechnen. Zwei weitere Fahrer kamen mit einem Mängelbericht davon. An ihren Motorrädern standen die Kennzeichen kaum lesbar nach oben. Sie konnten aber nachweisen, dass ihre Bikes vom Händler so ausgeliefert wurden. Ein 17-Jähriger hatte an seinem Leichtkraftrad den Schalldämpfereinsatz ausgebaut. Auch ihn erwartet eine Anzeige. Hintergrund der Kontrollen ist die zunehmende Zahl von Unfällen mit Motorradbeteiligung, diese stieg im Präsidiumsbereich im Vorjahr um 43 auf 285. Beamte des Göppinger Polizeipräsidiums Einsatz unterstützten die Kontrollen.