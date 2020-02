Nachdem am Montag der Sturm in der Region wütete, verursachte am Dienstagvormittag Schnee Probleme im Verkehr – vor allem auf der Alb: Lkw standen auf glatten Straßen und kamen nicht mehr voran. So hingen unter anderem auf der Landstraße (L1221) von Böhmenkirch in Richtung Heidenheim Fahrzeuge fest, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Schnee in Geislingen und Göppingen Schnee bis in die Niederungen Kreis Göppingen

Auch auf der Steinenkircher Steige, im Ortskern Böhmenkirch sowie auf der B466 zwischen Weißenstein und Böhmenkirch gab es Stau wegen liegengebliebener Lastwagen.

Lkw hängen auf Messelbergsteige in Donzdorf

Autofahrer berichteten außerdem von Schnee und Glatteis auf der Messelbergsteige in Donzdorf, die dort ebenfalls zeitweise den Verkehr lahmlegten.

Offenbar lief es jedoch trotz Matsch und Glätte glimpflich ab: Laut Polizei gab es in den genannten Bereichen keinen Unfall.