Gleich vier Autos wurden am Wochenende in Ebersbach an der Fils mutwillig beschädigt.

Die Fahrzeuge parkten zwischen Samstag 22.30 Uhr und Sonntag 13 Uhr in der Wilhelmstraße. Mit einem spitzen Gegenstand stach ein Unbekannter jeweils auf der rechten Seite in den Gummi. Insgesamt wurden auf diese Art fünf Reifen zerstört. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.