Ein Mann hat am Samstag in Salach zwei Vandalen bei ihrem Werk mit dem Handy gefilmt. Ein anderer Zeuge verfolgte die beiden. Die betrunkenen 25 und 26 Jahre alten Männer hatten gegen 3.30 Uhr in der Wilhelmstraße einen Gartenzaun beschädigt und Pflanzen ausgerissen, berichtet die Polizei. Diese...