Schüsse aus dem Auto, ein Angriff mit Baseballschlägern, Morddrohungen: Mit fragwürdigen Methoden versuchten mehrere Männer in Eislingen im vergangenen Herbst, an 20 000 Euro zu gelangen, die ihnen ein 36-Jähriger aus Drogengeschäften schuldete. Funktioniert hat die unkonventionelle Art des Schuldeneintreibens nicht, dafür sitzen drei der Männer nun im Gefängnis. Das Landgericht Ulm hat sie zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Opfer der Angriffe sieht sich wegen der Drogengeschäfte selbst einem Ermittlungsverfahren ausgesetzt.

Ursprünglich hatte der schwerwiegendste Tatvorwurf gegen die fünf angeklagten Männer versuchter Mord gelautet. „Doch den Tötungsvorsatz konnte man so nicht feststellen“, sagt der Sprecher des Landgerichts Ulm, Alexander Spengler. Schließlich habe das Opfer Schulden bezahlen sollen. „Und wer tot ist, kann ja nicht mehr bezahlen.“ Dennoch blieben genug Anklagepunkte übrig, darunter Waffendelikte, schwere räuberische Erpressung und vorsätzliche Körperverletzung.

Streit um die Qualität von Heroin

Der 36-jährige Familienvater aus Eislingen hatte eine größere Menge Heroin gekauft, war jedoch mit der Qualität nicht zufrieden. Nachdem vier der Angeklagten mit einer Pistole bewaffnet nachdrücklich um Bezahlung der Ware gebeten hatten, übergab der Käufer ihnen schließlich 12 000 Euro. Viel zu wenig, befanden die Verkäufer und forderten weitere 20 000 Euro. Sollte der Mann nicht bezahlen, müssten seine Frau und die Kinder sterben, drohten die Männer. Doch der 36-Jährige zahlte nicht.

Auf Parkplatz in Eislingen aufgelauert

Daraufhin lauerten die jetzt Verurteilten ihrem Opfer auf einem Supermarktparkplatz in Eislingen auf, bewaffnet mit Baseballschlägern. Der 36-Jährige konnte aber fliehen. Schließlich schreckten am 24. November nächtliche Schüsse die Anwohner einer Wohnstraße in Eislingen auf. Gegen 22.15 Uhr durchschlug ein Projektil die Scheibe eines parkenden Autos, insgesamt wurde drei Mal auf das Opfer gefeuert, getroffen wurde es aber nicht. Jedoch wurde der BMW der Täter im Anschluss zwei Mal geblitzt, dies erleichterte die Arbeit der Ermittler gehörig.

Fünf Männer im Alter zwischen 20 und 41 Jahren mussten sich vor Gericht verantworten. Ein Täter wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, ein weiterer zu zweieinhalb und ein Mann zu zwei Jahren Gefängnis ohne Bewährung. Ein Angeklagter wurde freigesprochen, ein Verfahren abgetrennt.

