Kreis Göppingen Unwetter hält Rettungskräfte auf Trab

Kreis Göppingen / RUW

Über 30 Einsätze gab es für die Rettungskräfte am Montagabend im Landkreis Göppingen. Der Regen überflutete Straßen und Keller.

Als sich am Montag gegen 17 Uhr das Unwetter über dem Kreis Göppingen entwickelte, flutete es im Verlauf des Abends Straßen in Birenbach und Rechberghausen. Stark betroffen war insbesondere der Schurrwald, wie es aus der Pressestelle der Polizei in Ulm am Dienstagmorgen hieß.

Bis 21 Uhr soll es rund 30 Einsätze im Kreis Göppingen gegeben haben. Größere Schäden gab es keine.

Hart traf es dagegen Kirchheim im Landkreis Esslingen. Die starken Regenfälle hatten unter anderem eine Tiefgarage und den Technikraum der Mediusklinik geflutet. Das berichtet die Süddeutsche Mediengesellschaft (SDMG). In Hochdorf bei Plochingen soll die komplette Ortsmitte unter Wasser gestanden sein.

Laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind auch noch bis Mittwochnacht mit schweren Unwettern im Landkreis Göppingen zu rechnen. Der DWD warnt vor heftigem Starkregen und stürmischen Böen um 75 km/h. Auch Hagel kann auftreten.

