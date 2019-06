Böser Zwischenfall bei der Altpapiersammlung: Am Samstagmittag gegen 11.40 Uhr war bei einem Traktor mit Anhänger, der an der Sammlung im Uhinger Ortsteil Sparwiesen beteiligt war, die Bremse nicht richtig angezogen. Nach Angaben der Polizei rollte, als der Fahrer abgestiegen war, das schwere Fahrzeug einen Hang hinab, durchbrach einen Zaun und landete nach 300 Metern im Butzbach, schon auf der Gemarkung Albershausen. Wie die Polizei mitteilte, liefen geringe Mengen Betriebsstoffe in den Bach. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte die Feuerwehr den Traktor bergen. Zum Zeitpunkt des Unglücks war niemand auf dem Fahrzeug. Auch sonst wurde niemand verletzt. Am Traktor und Anhänger entstand Totalschaden in Höhe von 15 000 Euro. Die Feuerwehren aus Albershausen und Uhingen waren mit 26 Mann im Einsatz.