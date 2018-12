Göppingen Unfallverursacher fährt nach Kollision einfach davon

Göppingen / swp

Ein Mercedesfahrer missachtet die Vorfahrt und streift ein Fahrzeug. Trotz des Sachschadens fährt der Verursacher einfach davon.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Unfall in Göppingen. Demnach sei ein Nissan im Kreisverkehr bei einem Möbelhaus unterwegs gewesen. Aus der Heininger Straße kam ein Mercedes, dessen Fahrer nicht auf die Vorfahrt des Nissan achtete und in den Kreisverkehr rollte.

Der Nissanfahrer wich aus und wollte einen Zusammenstoß vermeiden, dennoch streiften sich die Fahrzeuge. Der Verursacher kümmerte sich indes nicht um den Unfall: Er fuhr weiter in Richtung Heiningen und hinterließ einen Schaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Die Polizei in Göppingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher.