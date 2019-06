Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 11.30 und 13.10 Uhr den Mercedes einer 32-Jährigen an der Eschenstraße in Göppingen auf Höhe der Hausnummer 34 beschädigt.

Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 11.30 und 13.10 Uhr den Mercedes einer 32-Jährigen an der Eschenstraße in Göppingen auf Höhe der Hausnummer 34 beschädigt. Anhand der Spuren muss es sich um ein helles Fahrzeug gehandelt haben, teilt die Polizei mit. Der Wagen der Frau wurde auf einer Länge von etwa einem Meter durch einen Streifschaden beschädigt. Zeugen können sich unter Tel. (07161) 63-2360 bei der Polizei melden.