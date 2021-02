Zwischen 13.30 und 16.30 Uhr stand am Samstag ein Seat auf einem Parkplatz gegenüber vom Schloss Filseck in Uhingen. In dieser Zeit fuhr ein Unbekannter gegen den Pkw und beschädigte ihn. Statt sich um den Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro zu kümmern flüchtete der Unfallverursacher. Die Uhinger Polizei (07161 93810) hat die Spuren an dem Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.