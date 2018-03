Aichelberg Unfallauto erfasst Mann auf A-8-Parkplatz

Aichelberg / SWP

Auf dem A-8-Parkplatz „Urweltfunde“ ist am Sonntag gegen 10 Uhr ein Mann lebensgefährlich verletzt worden, weil ein Unfallwagen von der Autobahn gegen ihn schleuderte. Ein 23-Jähriger war zu dieser Zeit mit seinem Mercedes in Richtung Stuttgart auf schneebedeckter Fahrbahn unterwegs. Da er zu schnell war, geriet er ins Schleudern und stieß gegen einen VW Polo auf der mittleren Spur. Der Polo krachte dadurch in die Mittelleitplanke und blieb auf der mittleren Spur stehen. Der Unfallverursacher durchfuhr einen Grünstreifen und schleuderte weiter in den Parkplatz. Dort prallte er gegen einen geparkten Sattelzug. Bis zum Stillstand erfasste er dessen 27-jährigen rumänischen Fahrer, der neben dem Lastwagen stand. Der Lastwagenfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in eine Klinik geflogen. Der Unfallverursacher und der 37-jährige Fahrer des VW wurden leicht verletzt.

Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro, am VW in Höhe von 12.000 Euro und am in Italien zugelassenen Lastwagen in Höhe von 10.000 Euro.

Zunächst konnte an der Unfallstelle auf der linken Spur vorbeigefahren werden. Ab der Landung des Rettungshubschraubers gegen 10.50 Uhr bis 11.50 Uhr war die Fahrbahn Richtung Stuttgart voll gesperrt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem Mercedes Sommerreifen mit nur geringer Profiltiefe montiert waren.

Auf der Anfahrt zur Unfallstelle hatten der Rettungsdienst und die Polizei erhebliche Schwierigkeiten durchzukommen. Die Autofahrer hatten alle Spuren und den Pannenstreifen mit ihren Fahrzeugen belegt, ohne eine Rettungsgasse zu bilden. Sogar nachdem die ersten Rettungsfahrzeuge durch waren, wurde diese wieder geschlossen. Nun folgende Polizeifahrzeuge und der Räumdienst wurden wieder erheblich behindert.