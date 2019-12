Am Freitag gegen 17.40 Uhr war ein 77-jähriger Daimler-Fahrer auf der B 297 in Richtung Wäschenbeuren unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden VW einer 28-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der VW auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Die 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Schaden beträgt laut Polizei 9000 Euro.