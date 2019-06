Ein 19-Jähriger hat am Samstag bei einem Motorradunfall in Geislingen schwere Verletzungen erlitten. Er war gegen 19.15 Uhr von Amstetten in Richtung Geislingen gefahren. Das berichtet die Polizei. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seine Kawasaki und stürzte. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, weswegen es abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.